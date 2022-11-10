По словам собеседника, сложившаяся военная обстановка вынудила сегодня покинуть Херсон, но не Херсонскую область.
«Да, психологически, это очень непросто принять. Но иногда нужно отступить для того, чтобы сохранить силы, ресурсы, а потом снова вернуться. И я уверен, что мы это обязательно сделаем наряду с должными оргвыводами из происходящего», - отмечает Александр Сухарь.
Политолог добавляет, что в новейшей истории Херсон переживает уже третью эвакуацию.
«Например, в 1941 году эвакуация началась с приближением к Херсону врага. Вместе с оборудованием предприятий в глубокий тыл отправлялись квалифицированные рабочие. На новом месте они быстро налаживали выпуск нужной стране продукции. Так удалось сохранить и людей, и армию. И вернуться в Херсон в 1944 году», - резюмирует собеседник.