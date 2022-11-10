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Ростовский политолог Сухарь рассказал, почему войскам РФ пришлось покинуть Херсон

Вчера, 13:45
Фото: mil.ru
Россия организовано эвакуировала из Херсона людей, ресурсы, культурные ценности для того, чтобы всё это сохранить и вернуться, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

По словам собеседника, сложившаяся военная обстановка вынудила сегодня покинуть Херсон, но не Херсонскую область.

«Да, психологически, это очень непросто принять. Но иногда нужно отступить для того, чтобы сохранить силы, ресурсы, а потом снова вернуться. И я уверен, что мы это обязательно сделаем наряду с должными оргвыводами из происходящего», - отмечает Александр Сухарь.

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Политолог добавляет, что в новейшей истории Херсон переживает уже третью эвакуацию.

«Например, в 1941 году эвакуация началась с приближением к Херсону врага. Вместе с оборудованием предприятий в глубокий тыл отправлялись квалифицированные рабочие. На новом месте они быстро налаживали выпуск нужной стране продукции. Так удалось сохранить и людей, и армию. И вернуться в Херсон в 1944 году», - резюмирует собеседник. 

 

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