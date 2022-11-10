«Да, психологически, это очень непросто принять. Но иногда нужно отступить для того, чтобы сохранить силы, ресурсы, а потом снова вернуться. И я уверен, что мы это обязательно сделаем наряду с должными оргвыводами из происходящего», - отмечает Александр Сухарь.