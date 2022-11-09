По словам депутата, во-первых, противник накопил значительно превосходящие силы. А во-вторых, фактически, приступил к артиллерийскому уничтожению города. Однако большая часть жителей Херсона эвакуирована.
«Соответственно, если удерживать Херсон в сложившихся обстоятельствах, это значит, просто обречь город на разрушение. А сил на то, чтобы отбросить противника на этом направлении, у нас сейчас нет. Насколько я могу судить, основные силы у нас все еще задействованы на Донецком направлении. В частности, идут ожесточенные бои в Артемовске», - отмечает Анатолий Вассерман.
Собеседник уверен, что дальше следует ожидать накопления наших сил. Но если в ближайшее время удастся полностью очистить ДНР от сил противника, то произойдет перегруппировка.
«Но следует признать, что мобилизация очень большой части населения земель, оккупированных пока еще Украиной, в сочетании с поставками вооружения НАТО, ставят перед Российской Федерацией очень непростые задачи. И я не берусь гадать, когда эти задачи будут решены», - говорит спикер.
Вассерман отмечает, что во время Великой Отечественной войны нашей стране потребовалось больше года на то, чтобы переучиться и перестроить промышленность на военные рельсы.