rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал о событиях в Херсонской области

9 ноября 18:29
Фото: https://vassermans.ru/
Удерживать Херсон в сложившихся условиях нельзя - город будет обречен на разрушение, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По словам депутата, во-первых, противник накопил значительно превосходящие силы. А во-вторых, фактически, приступил к артиллерийскому уничтожению города. Однако большая часть жителей Херсона эвакуирована.

«Соответственно, если удерживать Херсон в сложившихся обстоятельствах, это значит, просто обречь город на разрушение. А сил на то, чтобы отбросить противника на этом направлении, у нас сейчас нет. Насколько я могу судить, основные силы у нас все еще задействованы на Донецком направлении. В частности, идут ожесточенные бои в Артемовске», - отмечает Анатолий Вассерман.

Собеседник уверен, что дальше следует ожидать накопления наших сил. Но если в ближайшее время удастся полностью очистить ДНР от сил противника, то произойдет перегруппировка.

Беженцы из Херсона с конца октября не могут получить сертификат на квартиру в Ростове
Узнать подробнее

«Но следует признать, что мобилизация очень большой части населения земель, оккупированных пока еще Украиной, в сочетании с поставками вооружения НАТО, ставят перед Российской Федерацией очень непростые задачи. И я не берусь гадать, когда эти задачи будут решены», - говорит спикер.

Вассерман отмечает, что во время Великой Отечественной войны нашей стране потребовалось больше года на то, чтобы переучиться и перестроить промышленность на военные рельсы.

Депутат Госдумы от Ростовской области Водолацкий рассказал о ситуации на фронте
Узнать подробнее
Читайте также:
Беженцы из Херсона с конца октября не могут получить сертификат на квартиру в РостовеМашина ростовского депутата Александра Бородая чуть не подорвалась на мине у ХерсонаЭвакуированные из Херсона провокаторы напились в Анапе и включили гимн Украины
#Дарья Демидова#Общество#Армия РФ#Эксклюзив#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Частичная мобилизация#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Херсон#Херсонская область#ДНР#Перегруппировка войск
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12