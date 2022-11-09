«Соответственно, если удерживать Херсон в сложившихся обстоятельствах, это значит, просто обречь город на разрушение. А сил на то, чтобы отбросить противника на этом направлении, у нас сейчас нет. Насколько я могу судить, основные силы у нас все еще задействованы на Донецком направлении. В частности, идут ожесточенные бои в Артемовске», - отмечает Анатолий Вассерман.