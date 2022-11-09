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Беженцы из Херсона с конца октября не могут получить сертификат на квартиру в Ростове

9 ноября 07:25
Фото: 1MI
Беженцы из Херсона в течение двух недель не могут получить сертификат на покупку жилья, с этой проблемой они обратились в СМИ.

В издании 161.ру рассказали, что в октябре Татьяна и ее семья, приехавшие из Херсона еще в апреле, подали заявление, чтобы получить жилищный сертификат и выплату в размере 100 тысяч рублей. Несмотря на продолжительное время, беженцы так и не получили ответа от властей, а в донском Минстрое и вовсе заявили, что не получали от них заявлений.  Женщина рассказала, что подала заявление в МФЦ 25 октября, а сотрудники центра приняли документы на украинском языке, оставив расписку о получении документов. 

Татьяна начала беспокоиться, когда вышел обещанный срок ответа на заявление — пять дней, и уже 7 ноября она решила позвонить в «Агентство жилищных программ», чтобы уточнить статус своего заявления. 

Беженцы из зоны СВО
Фото: 1MI

«Там мне сказали, что у них рассмотрение заявок занимает до 15 рабочих дней. Ощущение такое, что они заявку до моего звонка в глаза не видели», — цитирует женщину издание. Аналогичная ситуация произошла и у матери Татьяны, которая подала заявление на следующий день и также не получила ответа до 9 ноября.

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Жительница Херсона отметила, что ее сестра также подала заявление на выплаты в Краснодарском крае, но на Кубани - решение вопроса заняло три рабочих дня. Кроме того затянулся вопрос и с получением российских паспортов, из-за чего пожилые родители Татьяны не могут оформить пенсию. 

В Министерстве региональной политики тем временем, по данным издания, сообщают, что процедура рассчитана на 15 рабочих дней, и беженцам могут отказать в выплате 100 тысяч рублей, если у них нет российских паспортов и свидетельства рождения ребенка с отметкой о статусе гражданина РФ. Также документы не примут, если у них нет нотариально заверенного перевода на русский язык или подтверждения статуса жителя Херсона.    

Что касается дела Татьяны, то срок ответа на ее заявления истекает 16 ноября. 

Ранее стало известно, где разместят беженцев из Херсона.

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