В издании 161.ру рассказали, что в октябре Татьяна и ее семья, приехавшие из Херсона еще в апреле, подали заявление, чтобы получить жилищный сертификат и выплату в размере 100 тысяч рублей. Несмотря на продолжительное время, беженцы так и не получили ответа от властей, а в донском Минстрое и вовсе заявили, что не получали от них заявлений. Женщина рассказала, что подала заявление в МФЦ 25 октября, а сотрудники центра приняли документы на украинском языке, оставив расписку о получении документов.