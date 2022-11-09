В издании 161.ру рассказали, что в октябре Татьяна и ее семья, приехавшие из Херсона еще в апреле, подали заявление, чтобы получить жилищный сертификат и выплату в размере 100 тысяч рублей. Несмотря на продолжительное время, беженцы так и не получили ответа от властей, а в донском Минстрое и вовсе заявили, что не получали от них заявлений. Женщина рассказала, что подала заявление в МФЦ 25 октября, а сотрудники центра приняли документы на украинском языке, оставив расписку о получении документов.
Татьяна начала беспокоиться, когда вышел обещанный срок ответа на заявление — пять дней, и уже 7 ноября она решила позвонить в «Агентство жилищных программ», чтобы уточнить статус своего заявления.
«Там мне сказали, что у них рассмотрение заявок занимает до 15 рабочих дней. Ощущение такое, что они заявку до моего звонка в глаза не видели», — цитирует женщину издание. Аналогичная ситуация произошла и у матери Татьяны, которая подала заявление на следующий день и также не получила ответа до 9 ноября.
Жительница Херсона отметила, что ее сестра также подала заявление на выплаты в Краснодарском крае, но на Кубани - решение вопроса заняло три рабочих дня. Кроме того затянулся вопрос и с получением российских паспортов, из-за чего пожилые родители Татьяны не могут оформить пенсию.
В Министерстве региональной политики тем временем, по данным издания, сообщают, что процедура рассчитана на 15 рабочих дней, и беженцам могут отказать в выплате 100 тысяч рублей, если у них нет российских паспортов и свидетельства рождения ребенка с отметкой о статусе гражданина РФ. Также документы не примут, если у них нет нотариально заверенного перевода на русский язык или подтверждения статуса жителя Херсона.
Что касается дела Татьяны, то срок ответа на ее заявления истекает 16 ноября.
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