Депутат Госдумы Матвейчев высказался о решении вывести войска за Днепр

Депутат подчеркивает, что главными спонсорами украинского фашизма является Америка и Европа. Если удастся победить их, то, по его словам, российскими станут не только Херсон, но и Киев, Варшава, Париж и Лондон.
«Следует понимать, что мы можем сколько угодно брать Херсон, Киев или Одессу. Но если битва Америке будет проиграна, то нам придется не только Херсон обратно отдать, но и поплатиться всей остальной Россией. Поэтому на данный момент предоставьте военным право решать, как поступать с Херсоном, исходя из тактической обстановки», - отмечает Олег Матвейчев.
По словам собеседника, главные бои идут не на Херсоне, а на других полях. И, в отличие от России, они обходятся Америке и Англии в триллионы долларов.
«И долго эти триллионы они тратить не смогут», - резюмирует спикер.