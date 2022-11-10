Депутат Госдумы Матвейчев высказался о решении вывести войска за Днепр

«Следует понимать, что мы можем сколько угодно брать Херсон, Киев или Одессу. Но если битва Америке будет проиграна, то нам придется не только Херсон обратно отдать, но и поплатиться всей остальной Россией. Поэтому на данный момент предоставьте военным право решать, как поступать с Херсоном, исходя из тактической обстановки», - отмечает Олег Матвейчев.