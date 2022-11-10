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Депутат Госдумы Матвейчев высказался о решении вывести войска за Днепр

Вчера, 06:20
Фото: duma.gov.ru
Главные фронты спецоперации находятся не на Украине. Спецоперация — это противостояние России и англосаксов, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Депутат подчеркивает, что главными спонсорами украинского фашизма является Америка и Европа. Если удастся победить их, то, по его словам, российскими станут не только Херсон, но и Киев, Варшава, Париж и Лондон.

«Следует понимать, что мы можем сколько угодно брать Херсон, Киев или Одессу. Но если битва Америке будет проиграна, то нам придется не только Херсон обратно отдать, но и поплатиться всей остальной Россией. Поэтому на данный момент предоставьте военным право решать, как поступать с Херсоном, исходя из тактической обстановки», - отмечает Олег Матвейчев.

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По словам собеседника, главные бои идут не на Херсоне, а на других полях. И, в отличие от России, они обходятся Америке и Англии в триллионы долларов.

«И долго эти триллионы они тратить не смогут», - резюмирует спикер.

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