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«Битва за Херсон будет решающей»: ростовский эксперт Михайлов спрогнозировал СВО

9 ноября 18:32
Фото: видео канал Евгений Михайлова в соцсети

Ростовский эксперт Михайлов рассказал о решающей битве за Херсон

События на Херсоне были ожидаемы после эвакуации населения и отвода войск на подготовленные оборонительные позиции, сообщил RostovGazeta политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Спикер напоминает слова российского военачальника Сергея Суровикина о том, что в одном из регионов будут приняты тяжелые, и, возможно, неприятные для населения решения. Но они необходимы для сохранения жизней, как военных, так и гражданских лиц.

«Видимо, сейчас эти решения и воплощают в жизнь. Однако это лишь временные трудности», - отмечает Евгений Михайлов.

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По его словам, все разговоры о том, что Херсон сдадут — не обоснованы.

«Обсуждение подобного, как и панические настроения, вызваны нехваткой информации. Люди недоумевают, как же так? Флаги сняли, жителей эвакуировали, полицию вывели. Но я уверен в том, что мы вернем все, что оставляем. И дальше будем наращивать плацдарм для расширения остальных территорий», - комментирует эксперт.

Михайлов добавляет, что все соседние с Россией страны уверенны в том, что битва за Херсон будет решающей. И именно она изменит ситуацию СВО.

 

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