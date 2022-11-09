Спикер напоминает слова российского военачальника Сергея Суровикина о том, что в одном из регионов будут приняты тяжелые, и, возможно, неприятные для населения решения. Но они необходимы для сохранения жизней, как военных, так и гражданских лиц.
«Видимо, сейчас эти решения и воплощают в жизнь. Однако это лишь временные трудности», - отмечает Евгений Михайлов.
По его словам, все разговоры о том, что Херсон сдадут — не обоснованы.
«Обсуждение подобного, как и панические настроения, вызваны нехваткой информации. Люди недоумевают, как же так? Флаги сняли, жителей эвакуировали, полицию вывели. Но я уверен в том, что мы вернем все, что оставляем. И дальше будем наращивать плацдарм для расширения остальных территорий», - комментирует эксперт.
Михайлов добавляет, что все соседние с Россией страны уверенны в том, что битва за Херсон будет решающей. И именно она изменит ситуацию СВО.