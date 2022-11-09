«Обсуждение подобного, как и панические настроения, вызваны нехваткой информации. Люди недоумевают, как же так? Флаги сняли, жителей эвакуировали, полицию вывели. Но я уверен в том, что мы вернем все, что оставляем. И дальше будем наращивать плацдарм для расширения остальных территорий», - комментирует эксперт.