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В Ростове прогнозируются шквалистый ветер до 18 метров в секунду и резкое похолодание

Сегодня, 16:23
Фото: 1MI
Погода 12 ноября готовит для ростовчан ураганный ветер и похолодание, сообщают синоптики.

На выходных 12 и 13 ноября в Ростове ожидается штормовой ветер. Его скорость достигнет 18 метров в секунду. Температура воздуха составит днем +9 градусов, а ночью +6. Небо будет облачным. Утром же ожидается туман.

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Жителей Ростова просят проявить внимательность из-за ураганного ветра. Горожанам рекомендуют держаться подальше от аварийных деревьев, рекламных щитов и неустойчивых конструкций. Также не стоит парковать автомобили в потенциально опасных местах, например, под ветками старых деревьев.

Ранее сообщалось, что Ростовская область попала в зону сильного тумана.

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