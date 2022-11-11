На выходных 12 и 13 ноября в Ростове ожидается штормовой ветер. Его скорость достигнет 18 метров в секунду. Температура воздуха составит днем +9 градусов, а ночью +6. Небо будет облачным. Утром же ожидается туман.
Жителей Ростова просят проявить внимательность из-за ураганного ветра. Горожанам рекомендуют держаться подальше от аварийных деревьев, рекламных щитов и неустойчивых конструкций. Также не стоит парковать автомобили в потенциально опасных местах, например, под ветками старых деревьев.
Ранее сообщалось, что Ростовская область попала в зону сильного тумана.