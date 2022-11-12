По информации издания Rostov, Павла Рудакова в 2011 году приговорили к 13 годам заключения за разбой и убийство человека. Он отбывал этот срок в колонии в Новочеркасске.
«В октябре мужчина согласился стать участником спецоперации. Но погиб под Артемовском», — пишет издание.
Отмечается, что тело доставили в Сочи и похоронили рядом с телом матери. Официальной информации об этом не поступало, сейчас она уточняется.
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