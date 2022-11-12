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Погибшего в зоне СВО заключенного из Новочеркасска похоронили рядом с могилой матери

Сегодня, 07:04
Фото: 1MI
В Краснодарском крае, по информации СМИ, похоронили заключенного из Новочеркасска, который погиб в спецоперации на Украине.

По информации издания Rostov, Павла Рудакова в 2011 году приговорили к 13 годам заключения за разбой и убийство человека. Он отбывал этот срок в колонии в Новочеркасске.

«В октябре мужчина согласился стать участником спецоперации. Но погиб под Артемовском», — пишет издание.

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Отмечается, что тело доставили в Сочи и похоронили рядом с телом матери. Официальной информации об этом не поступало, сейчас она уточняется.

Ранее донской губернатор Голубев рассказал о разговоре с президентом Путиным в начале СВО

 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Спецоперация#Происшествия
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