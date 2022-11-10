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Донской губернатор Голубев рассказал о разговоре с президентом Путиным в начале СВО

Вчера, 16:47
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поделился деталями разговора с президентом Владимиром Путиным в начале спецоперации на Украине, об этом он рассказал во время Димитриевских образовательных чтений.

Портал Donnews сообщил, что во время своего выступления в четверг, 10 ноября, глава донского правительства заявил, что разговор с президентом закончился для Ростовской области пополнением бюджета на пять миллиардов рублей. 

По словам Василия Голубева, Ростовская область последние несколько месяцев является центром значительного числа событий, донской губернатор напомнил слушателям и о роли региона в размещении беженцев из Донбасса и других двух новых субъектов Российской Федерации. 

Губернатор рассказал, что их беседа с президентом Владимиром Путиным создала у него впечатление, что глава государства глубоко сопереживал происходящему. Кроме того губернатор отметил, что все решения президента стали для него чем-то принципиально новым в вопросе взаимодействия федерального центра с областным. 

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В частности губернатора восхитила оперативность принятия решений о финансировании региона. Василий Голубев рассказал, что беседовал с главой государства в 18.30 мск, а уже к 02.00 мск следующих суток бюджет региона пополнился на пять миллиардов рублей. 

«Если помните, в том году мы тоже кое-что проходили. Я обозначил несколько вопросов — они были молниеносно решены», — рассказал губернатор во время своего выступления, напомнив, с какой скоростью в Ростовской области развернули ПВР. 

Ранее на оперштабе губернатору доложили о степени готовности укрытий в Ростовской области. 

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