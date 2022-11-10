Портал Donnews сообщил, что во время своего выступления в четверг, 10 ноября, глава донского правительства заявил, что разговор с президентом закончился для Ростовской области пополнением бюджета на пять миллиардов рублей.
По словам Василия Голубева, Ростовская область последние несколько месяцев является центром значительного числа событий, донской губернатор напомнил слушателям и о роли региона в размещении беженцев из Донбасса и других двух новых субъектов Российской Федерации.
Губернатор рассказал, что их беседа с президентом Владимиром Путиным создала у него впечатление, что глава государства глубоко сопереживал происходящему. Кроме того губернатор отметил, что все решения президента стали для него чем-то принципиально новым в вопросе взаимодействия федерального центра с областным.
В частности губернатора восхитила оперативность принятия решений о финансировании региона. Василий Голубев рассказал, что беседовал с главой государства в 18.30 мск, а уже к 02.00 мск следующих суток бюджет региона пополнился на пять миллиардов рублей.
«Если помните, в том году мы тоже кое-что проходили. Я обозначил несколько вопросов — они были молниеносно решены», — рассказал губернатор во время своего выступления, напомнив, с какой скоростью в Ростовской области развернули ПВР.
Ранее на оперштабе губернатору доложили о степени готовности укрытий в Ростовской области.