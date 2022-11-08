Помощь нуждающимся оказывают волонтеры, они работают во всех городах и районах. Активисты навещают семьи и проводят опросы среди мобилизованных.
На данный момент удалось закрыть 95% поступивших заявок. Оставшиеся в данный момент находятся в работе.
Чаще всего обращения связаны с бытовой помощью, в том числе уборкой мусора, покосом травы. Кто-то просит доставить продукты, другим нужна помощь в выгуле собак. Подобных заявок оказалось около 40%.
Еще 27% обращений были связаны с юридической помощью. Чаще всего она касалась кредитных каникул.
Еще 15% заявок касались вопросов устройства детей в детсады и трудоустройства.
Напомним, что каждому мобилизованному из Ростовской области выплатят по 195 тысяч рублей.