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Голубев заявил, что семьи мобилизованных просят об уборке мусора и выгуле собак

8 ноября 13:43
Фото: 1MI
В Ростовской области от семей мобилизованных поступило две тысячи заявок на оказание помощи, в том числе о выгуле домашних животных, сообщил губернатор Василий Голубев.

Помощь нуждающимся оказывают волонтеры, они работают во всех городах и районах. Активисты навещают семьи и проводят опросы среди мобилизованных.

На данный момент удалось закрыть 95% поступивших заявок. Оставшиеся в данный момент находятся в работе.

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Чаще всего обращения связаны с бытовой помощью, в том числе уборкой мусора, покосом травы. Кто-то просит доставить продукты, другим нужна помощь в выгуле собак. Подобных заявок оказалось около 40%.

Еще 27% обращений были связаны с юридической помощью. Чаще всего она касалась кредитных каникул.

Еще 15% заявок касались вопросов устройства детей в детсады и трудоустройства.

Напомним, что каждому мобилизованному из Ростовской области выплатят по 195 тысяч рублей.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Спецоперация#Мобилизация#Общество
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