rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стало известно, какие допвыплаты положены мобилизованным из Ростовской области

8 ноября 07:55
Фото: mil.ru
Мобилизованные ростовчане
Мобилизованные резервисты из Ростовской области могут рассчитывать сразу на несколько дополнительных выплат, рассказали в министерстве обороны России.

В Минобороны России доложили о выплатах, положенных мобилизованным военнослужащим. Помимо ежемесячного пособия от федеральных и региональных властей, резервисты могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Например, ежемесячная надбавка положена бойцу за особые условия военной службы. Также выплату резервист может получить за особые военные достижения.

Каждому мобилизованному из Ростовской области выплатят по 195 тыс рублей
Узнать подробнее

В Минобороны добавили, что положенные мобилизованным выплаты будут приходить ежемесячно с 10 по 20 числа. Минимальная сумма, которую может получить военнослужащий, составляет 195 тысяч рублей. Однако, чем выше звание бойца, тем выше сумма, на которую он может рассчитывать. Также в министерстве уточнили, что для получения всей суммы нужно отслужить весь месяц.

Ранее власти в Ростовской области рассказали, как снаряжают и экипируют мобилизованных резервистов перед отправкой на СВО.

Читайте также:
В Ростовской области рассказали, как снаряжают мобилизованныхСемьям мобилизованных предложили дать дополнительные новогодние выходныеКакая помощь предусмотрена мобилизованным бизнесменам из Ростовской области
#Новости#Виктория Прутковская#Мобилизация#Армия РФ#Частичная мобилизация#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Спецоперация
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12