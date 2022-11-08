В Минобороны России доложили о выплатах, положенных мобилизованным военнослужащим. Помимо ежемесячного пособия от федеральных и региональных властей, резервисты могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Например, ежемесячная надбавка положена бойцу за особые условия военной службы. Также выплату резервист может получить за особые военные достижения.
В Минобороны добавили, что положенные мобилизованным выплаты будут приходить ежемесячно с 10 по 20 числа. Минимальная сумма, которую может получить военнослужащий, составляет 195 тысяч рублей. Однако, чем выше звание бойца, тем выше сумма, на которую он может рассчитывать. Также в министерстве уточнили, что для получения всей суммы нужно отслужить весь месяц.
Ранее власти в Ростовской области рассказали, как снаряжают и экипируют мобилизованных резервистов перед отправкой на СВО.