В Минобороны добавили, что положенные мобилизованным выплаты будут приходить ежемесячно с 10 по 20 числа. Минимальная сумма, которую может получить военнослужащий, составляет 195 тысяч рублей. Однако, чем выше звание бойца, тем выше сумма, на которую он может рассчитывать. Также в министерстве уточнили, что для получения всей суммы нужно отслужить весь месяц.