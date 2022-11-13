По его словам, 18-летнего Никиту Гладких призвали в момент объявления в ДНР мобилизации во время начала СВО. На тот момент он учился в одной из общеобразовательных школ региона. Его отправили в район Херсона, где он выполнял возложенные на него обязанности военнослужащего, пишет издание «Новороссия»,
Сейчас этой историей заинтересовалась Генеральная прокуратура. Школьник должен был продолжать учебу. И сейчас его удалось вернуть из части домой. Он хочет поступить в Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры. И теперь ему предоставят льготные условия при поступлении.
«Подобные факты, допущенные во время мобилизации, являются преступными», — раскритиковал этот случай руководитель ДНР.
Ранее Rostovgazeta писала, что призывников из Ростовской области пообещали не отправлять в зону спецоперации.