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Мобилизованного школьника вернули с фронта домой спустя полгода прибывания в зоне СВО

Сегодня, 11:19
Фото: Официальный сайт Дениса Пушилина
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале шокирующую историю мобилизации школьника в зону специальной военной операции.

По его словам, 18-летнего Никиту Гладких призвали в момент объявления в ДНР мобилизации во время начала СВО. На тот момент он учился в одной из общеобразовательных школ региона. Его отправили в район Херсона, где он выполнял возложенные на него обязанности военнослужащего, пишет издание «Новороссия», 

 

 

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Сейчас этой историей заинтересовалась Генеральная прокуратура. Школьник должен был продолжать учебу. И сейчас его удалось вернуть из части домой. Он хочет поступить в Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры. И теперь ему предоставят льготные условия при поступлении. 

«Подобные факты, допущенные во время мобилизации, являются преступными», — раскритиковал этот случай руководитель ДНР. 

Ранее Rostovgazeta писала, что призывников из Ростовской области пообещали не отправлять в зону спецоперации. 

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