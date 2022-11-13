По его словам, 18-летнего Никиту Гладких призвали в момент объявления в ДНР мобилизации во время начала СВО. На тот момент он учился в одной из общеобразовательных школ региона. Его отправили в район Херсона, где он выполнял возложенные на него обязанности военнослужащего, пишет издание «Новороссия»,