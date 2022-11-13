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Глава ЛНР Пасечник заявил о проблемах с отоплением у границы Ростовской области

Сегодня, 10:39
Фото: 1MI
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник написал в своем телеграм-канале, что в некоторых частях этого российского субъекта не получится запустить отопление этой зимой.

Чиновник заявил, что больше всего проблем в населенных пунктах, которые недавно были освобождены от ВСУ. Это города Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, а также Кременской район. Там нет возможности запустить тепло во многие квартиры жителей. 

Он рассказал, что большие проблемы есть и в городе Алчевск, который находится недалеко от границы Ростовской области. Там теплотрассы в плохом состоянии и они не справляются с нагрузкой. Но там все же есть возможность запустить отопление. 

 

 

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Также Пасечник добавил, что власти республики эвакуируют семьи из районов, где «создать необходимые условия до наступления морозов не представляется возможным».

Ранее Rostovgazeta писала, что Ростовская область исключит Украину из списка соседей, соответствующие изменения внесут в Устав региона.

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