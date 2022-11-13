Чиновник заявил, что больше всего проблем в населенных пунктах, которые недавно были освобождены от ВСУ. Это города Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, а также Кременской район. Там нет возможности запустить тепло во многие квартиры жителей.

Он рассказал, что большие проблемы есть и в городе Алчевск, который находится недалеко от границы Ростовской области. Там теплотрассы в плохом состоянии и они не справляются с нагрузкой. Но там все же есть возможность запустить отопление.