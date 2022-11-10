Законодательное собрание Ростовской области рассмотрит проект закона, который исключит Украину из списка соседних территорий. Для этого придется поменять основной закон региона — Устав. Сейчас в нем оговаривается, что западная граница Ростовской области совпадает с границей Украины. Депутатам же предстоит изменить этот пункт, обозначив, что теперь регион на западе граничит с ДНР и ЛНР. Таким образом, Ростовская области официально потеряет статус приграничного региона.