Законодательное собрание Ростовской области рассмотрит проект закона, который исключит Украину из списка соседних территорий. Для этого придется поменять основной закон региона — Устав. Сейчас в нем оговаривается, что западная граница Ростовской области совпадает с границей Украины. Депутатам же предстоит изменить этот пункт, обозначив, что теперь регион на западе граничит с ДНР и ЛНР. Таким образом, Ростовская области официально потеряет статус приграничного региона.
Вероятно, это изменение повлечет за собой другие. Предстоит пересмотреть другие нормативные акты, которые так или иначе касаются приграничных взаимоотношений.
Ранее ростовский депутат Виктор Водолацкий назвал Зеленского зелёным вождем в нестиранной майке.