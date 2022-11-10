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Ростовская область официально исключит Украину из списка соседей

Вчера, 09:10
Фото: 1MI

В Уставе в Ростовской области Украину исключат из территорий, граничащих с регионом

Ростовская область исключит Украину из списка соседей, соответствующие изменения Законодательное собрание внесет в Устав региона.

Законодательное собрание Ростовской области рассмотрит проект закона, который исключит Украину из списка соседних территорий. Для этого придется поменять основной закон региона — Устав. Сейчас в нем оговаривается, что западная граница Ростовской области совпадает с границей Украины. Депутатам же предстоит изменить этот пункт, обозначив, что теперь регион на западе граничит с ДНР и ЛНР. Таким образом, Ростовская области официально потеряет статус приграничного региона.

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Вероятно, это изменение повлечет за собой другие. Предстоит пересмотреть другие нормативные акты, которые так или иначе касаются приграничных взаимоотношений.

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