Напомним, на днях прошли выборы в Конгресс, результаты которых удивили практически равным разделением мест между партиями демократов и республиканцев. Многие эксперты и политологи считают, что подобный исход выборов свидетельствует о ослаблении политических сил президента Джо Байдена и потере его личного рейтинга среди избирателей и союзников.
Тем временем, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заметил, что этот результат стал триггером для беспокойства президента Украины Владимира Зеленского.
«Первые результаты выборов в США и вчерашний истеричный „ультиматум“ украинского зелёного вождя в зелёной нестиранной майке — подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает», — заявил депутат на своем канале, добавив, что поддержка курса США в мире ощутимо ослабевает, и даже союзники Америки уже признают, что сделали ставку не на того политического лидера.
Ранее Водолацкий также обратил внимание на то, что граждане западных стран устали оказывать поддержку Украине за счет собственных убытков.