Ростовский депутат Водолацкий назвал Зеленского зелёным вождем в нестиранной майке

«Первые результаты выборов в США и вчерашний истеричный „ультиматум“ украинского зелёного вождя в зелёной нестиранной майке — подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает», — заявил депутат на своем канале, добавив, что поддержка курса США в мире ощутимо ослабевает, и даже союзники Америки уже признают, что сделали ставку не на того политического лидера.