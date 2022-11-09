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Ростовский депутат Водолацкий назвал Зеленского зелёным вождем в нестиранной майке

9 ноября 11:16
Фото: donland.ru
Виктор Водолацкий
Депутат Госдумы из Ростовской области Виктор Водолацкий назвал истерикой требования президента Владимира Зеленского об ультиматуме и охарактеризовал его как вождя в нестиранной майке, своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Напомним, на днях прошли выборы в Конгресс, результаты которых удивили практически равным разделением мест между партиями демократов и республиканцев. Многие эксперты и политологи считают, что подобный исход выборов свидетельствует о ослаблении политических сил президента Джо Байдена и потере его личного рейтинга среди избирателей и союзников. 

Тем временем, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заметил, что этот результат стал триггером для беспокойства президента Украины Владимира Зеленского. 

«Первые результаты выборов в США и вчерашний истеричный „ультиматум“ украинского зелёного вождя в зелёной нестиранной майке — подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает», — заявил депутат на своем канале, добавив, что поддержка курса США в мире ощутимо ослабевает, и даже союзники Америки уже признают, что сделали ставку не на того политического лидера.

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Ранее Водолацкий также обратил внимание на то, что граждане западных стран устали оказывать поддержку Украине за счет собственных убытков.

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