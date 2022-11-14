Коронавирус появился в 2020 году, из-за чего часть россиян решила сменить место жительства. Они уехали из городов в села со сменой прописки.
По информации издания, этот процесс активизировался также после начала частичной мобилизации. В сентябре спрос на загородную недвижимость вырос до 20%.
Представитель международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко рассказала, что спрос формируется за счет приобретения деревенских домов. По ее словам, люди стали чаще интересоваться жильем вдали от цивилизации.
"Кто может уехать, предпочитает эмиграцию. Если нет денег и возможности все бросить, то переезжает внутри страны", - рассказала Ирины Радченко.
Она добавила, что стоимость жилья в пределах 200 километрах от столицы еще не выросла. Глава Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов считает, что причиной является определенный уровень развития страны.
Эксперт уверен, что при росте городов заранее не предусмотрели планировку. Из-за этого люди, у которых нет привязки к определенным населенным пунктам, покидают их. Отток есть не только из Москвы, но из других крупных городов.
Дело в том, что люди предпочитают жить в своем доме на чистом воздухе, а не дышать выхлопными газами и не слышать ремонта у соседей.
Доцент Института демографии имени Вишневского НИУ ВШЭ Никит Мкртчян считает, что переехавшие люди не будут работать на благо села. Если менеджер или программист выбрал жизнь в деревне, то он останется на работе удаленно.
«В сельском хозяйстве такие люди работать не будут. Я не ставил бы на релокантов как на тех, кто поднимет сельское хозяйство», — заявил эксперт.
Издание пишет, что сельскохозяйственные земли продолжат зарастать бурьяном, а тракторы — ржаветь.