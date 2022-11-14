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Ростовская область продолжит сотрудничество с новыми субъектами России

Сегодня, 15:53
Фото: donland.ru
Губернатор Василий Голубев объявил, что Ростовская область планирует подписать дополнительные соглашения о сотрудничестве с новыми субъектами РФ, об этом он рассказал в эфире передачи «О главном».

Глава правительства Ростовской области Василий Голубев напомнил, что сотрудничество региона с новыми субъектами РФ — Донбассом, Херсонской и Запорожской областью на самом деле никогда не прекращалось. До событий 2014 года по настоящее время Ростовская область и новые субъекты РФ сотрудничали не только в сфере гуманитарной помощи гражданскому населению, но и сфере бизнеса.

«Мы для себя поставили такую цель, что все, кто к нам пришел, приехал, обратился — дети, их мамы, бабушки, получили помощь. Мы протянули им руку помощи, и сегодня мы занимаемся вопросами взаимодействия в отраслевом плане.<…> Отдельно я бы выделил сотрудничество предприятий малого и среднего бизнеса, предприятия промышленности и транспорта», — рассказал Василий Голубев, напомнив, что регион продолжает помогать новым субъектам вопросах агропромышленного комплекса.  

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«Мы планируем подписать документы о сотрудничестве между Донецкой, Луганской Народными Республиками и другими субъектами Российской Федерации. Я думаю, это сотрудничество будет набирать обороты», — в заключение добавил Василий Голубев. 

Ранее стало известно, какие регионы России предложили объявить свободной экономической зоной. 

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