«Мы для себя поставили такую цель, что все, кто к нам пришел, приехал, обратился — дети, их мамы, бабушки, получили помощь. Мы протянули им руку помощи, и сегодня мы занимаемся вопросами взаимодействия в отраслевом плане.<…> Отдельно я бы выделил сотрудничество предприятий малого и среднего бизнеса, предприятия промышленности и транспорта», — рассказал Василий Голубев, напомнив, что регион продолжает помогать новым субъектам вопросах агропромышленного комплекса.