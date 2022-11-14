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Зампрокурора Ростовской области Осипчук назначен и. о. прокурора Запорожья

Сегодня, 16:40
Фото: epp.genproc.gov.ru/web/proc_61
В Запорожской области должно и.о прокурора получил старший советник юстиции из донской прокуратуры Кирилл Осипчук, об этом сообщил портал «Интерфакс».

В издании сообщили, что 11 ноября генпрокурор Российской Федерации Игорь Краснов назначил исполняющих обязанности прокуроров Херсонской и Запорожской областей. 

Так одно из назначений получил старший советник юстиции Кирилл Осипчук, который уже должен был приступить к своим обязанностям в качестве и. о. прокурора Запорожья.  

Согласно данным прокуратуры Ростовской области, Осипчук начал карьеру прокурора в 00-х в Хабаровском крае. В Ростовскую область он был назначен в марте 2021 года после 19 лет службы.

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Ранее в Ростове пост покинул глава администрации Ленинского района, а губернатор Ростовской области рассказал, как регион планирует сотрудничать с новыми субъектами РФ. Теперь, кроме помощи мирному населению Донбасса, Запорожья и Херсонской области, будут налаживать связи в сфере бизнеса. 

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