В издании сообщили, что 11 ноября генпрокурор Российской Федерации Игорь Краснов назначил исполняющих обязанности прокуроров Херсонской и Запорожской областей.
Так одно из назначений получил старший советник юстиции Кирилл Осипчук, который уже должен был приступить к своим обязанностям в качестве и. о. прокурора Запорожья.
Согласно данным прокуратуры Ростовской области, Осипчук начал карьеру прокурора в 00-х в Хабаровском крае. В Ростовскую область он был назначен в марте 2021 года после 19 лет службы.