По информации Telegram-канала SHOT, водителем грузовика является блогер Анатолий Кречетов, более известный как «Большегруз 40rus». Мужчина направлялся в Херсонскую область. Полицейские смогли с ним связаться, блогер рассказал, что едет по трассе М-4 «Дон», он сфотографировал содержимое фуры и заявил, что взрывчатки там нет.