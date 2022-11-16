В Ростовской области полицейские получили ориентировку на водителя грузовика, двигающегося из Мытищ в Краснодар. Ранее администрация кубанской столицы якобы получила анонимное сообщение о том, что в фуре установлено взрывное устройство.
По информации Telegram-канала SHOT, водителем грузовика является блогер Анатолий Кречетов, более известный как «Большегруз 40rus». Мужчина направлялся в Херсонскую область. Полицейские смогли с ним связаться, блогер рассказал, что едет по трассе М-4 «Дон», он сфотографировал содержимое фуры и заявил, что взрывчатки там нет.
Однако правоохранительные органы Кубани все равно разослали ориентировки на само транспортное средство и его водителя, чтобы коллеги в Ростовской области смогли как следует остановить и досмотреть фуру.
Официальных комментариев об инциденте от МВД России пока не поступало. Информация уточняется.
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