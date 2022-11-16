Дончан предупреждают, что в течение дня будет дуть сильный ветер скоростью до девяти метров в секунду, ночью похолодает от нуля до -8 градусов, а днем воздух прогреется не выше +6 градусов. Только на юге Ростовской области столбики термометра могут подняться до +10.