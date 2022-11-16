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В Ростовской области 16 ноября ожидаются морозы до -8 градусов

Сегодня, 06:27
Фото: pxhere
В Ростовской области в среду, 16 ноября, температура воздуха опустится до восьми градусов мороза, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

В ведомстве рассказали, что, по данным областного гидрометцентра, в Ростовской области будет сохраняться переменная облачность.

Хотя ночью в регионе не будет никаких осадков, в течение дня в отдельных территориях ожидаются дожди с мокрым снегом, туманом, а на дорогах будут наблюдаться гололед и изморозь. 

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Дончан предупреждают, что в течение дня будет дуть сильный ветер скоростью до девяти метров в секунду, ночью похолодает от нуля до -8 градусов, а днем воздух прогреется не выше +6 градусов. Только на юге Ростовской области столбики термометра могут подняться до +10. 

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