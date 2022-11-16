В ведомстве рассказали, что, по данным областного гидрометцентра, в Ростовской области будет сохраняться переменная облачность.
Хотя ночью в регионе не будет никаких осадков, в течение дня в отдельных территориях ожидаются дожди с мокрым снегом, туманом, а на дорогах будут наблюдаться гололед и изморозь.
Дончан предупреждают, что в течение дня будет дуть сильный ветер скоростью до девяти метров в секунду, ночью похолодает от нуля до -8 градусов, а днем воздух прогреется не выше +6 градусов. Только на юге Ростовской области столбики термометра могут подняться до +10.
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