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Заморозки до -3 градусов ожидаются в Ростовской области 10 ноября

Вчера, 07:51
Фото: Emmanuel Boutet / wikimedia.org
Заморозки
В Ростовской области 10 ноября прогнозируются первые заморозки, сообщил Гидрометцентр.
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Погода

В Ростовской области 10 ноября ожидается облачная и холодная погода. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем в среднем составит от +4 до +9 градусов. Ночью же ожидается значительное похолодание. В среднем оно достигнет около +3 градусов, однако при прояснениях столбики термометров опустятся до -3.

Облачная и холодная погода ожидается на этой неделе в Ростовской области
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Ветер будет северо-восточный, его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове 10 ноября. Они обещали ясную и прохладную погоду для ростовчан. Дождя в городе в этот день не прогнозируется.

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