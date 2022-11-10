В Ростовской области 10 ноября ожидается облачная и холодная погода. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем в среднем составит от +4 до +9 градусов. Ночью же ожидается значительное похолодание. В среднем оно достигнет около +3 градусов, однако при прояснениях столбики термометров опустятся до -3.