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Снег с дождем и заморозки ожидают ростовчан на этой неделе

Сегодня, 09:41
Фото: Asio otus/CC BY SA 3.0 / wikimedia.org
сосульки
Новая неделя готовит для ростовчан значительное похолодание и первый снегопад, рассказали синоптики.
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Погода

Новая неделя ноября будет в Ростове промозглой и дождливой. В понедельник 14 ноября ростовчане еще смогут порадоваться солнцу. Небо в этот день будет ясным. Температура воздуха составит около +9 градусов.

Уже во вторник значительно похолодает. Столбики термометров опустятся до +4 градусов. Однако дождя в этот день не будет. Ветер будет не сильным и составит около трех метров в секунду.

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В середине недели ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха в среду поднимется до +6 градусов.

В четверг в город снова вернется небольшое потепление до +10 градусов. Также в этот день в Ростове пойдет первый снег. Вероятно, он будет сопровождаться дождем и быстро растает.

Ранее климатолог рассказал, какой будет зима в Ростовской области.

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