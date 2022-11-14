Новая неделя ноября будет в Ростове промозглой и дождливой. В понедельник 14 ноября ростовчане еще смогут порадоваться солнцу. Небо в этот день будет ясным. Температура воздуха составит около +9 градусов.
Уже во вторник значительно похолодает. Столбики термометров опустятся до +4 градусов. Однако дождя в этот день не будет. Ветер будет не сильным и составит около трех метров в секунду.
В середине недели ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха в среду поднимется до +6 градусов.
В четверг в город снова вернется небольшое потепление до +10 градусов. Также в этот день в Ростове пойдет первый снег. Вероятно, он будет сопровождаться дождем и быстро растает.
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