По словам ведущего синоптика Ростовского гидрометцентра, в основном, снег ожидается в северных районах Ростовской области. Однако к концу следующей недели, после 15 ноября, снег может кратковременно выпасть и в Ростове.
«Температура будет около нуля, от слабоотрицательной до слабоположительной», - отмечает Ольга Чупрова.
Ранее со ссылкой на слова ростовского климатолога RostovGazeta выясняла, почему за минувшее столетие на Дону наметилась тенденция повышения температуры. В каком году была самая холодная зима и самое жаркое лето, подробности в материале: