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Синоптик рассказала, когда в Ростовской области ожидается первый снег в ноябре

Сегодня, 10:12
Фото: 1MI
Автомобиль под снегом

Синоптик Чупрова предупредить жителей Ростова о снегопаде

Первый снег этой зимой в Ростовской области ожидается после 15 ноября, сообщила RostovGazeta ведущий синоптик Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова.

По словам ведущего синоптика Ростовского гидрометцентра, в основном, снег ожидается в северных районах Ростовской области. Однако к концу следующей недели, после 15 ноября, снег может кратковременно выпасть и в Ростове.

«Температура будет около нуля, от слабоотрицательной до слабоположительной», - отмечает Ольга Чупрова.

Ранее со ссылкой на слова ростовского климатолога RostovGazeta выясняла, почему за минувшее столетие на Дону наметилась тенденция повышения температуры. В каком году была самая холодная зима и самое жаркое лето, подробности в материале: 

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