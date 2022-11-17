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На Северном в Ростове вспыхнул пожар в многоэтажном доме днем 17 ноября

Сегодня, 10:52
Фото: 1MI
На Северном в Ростове пожар случился в жилой девятиэтажке, рассказали в МЧС России по региону.

Утром 17 ноября в Ростове на улице Добровольсокого, 18 вспыхнул пожар. Огонь охватил квартиру на шестом этаже девятиэтажки. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В ликвидации огня участвовали 28 пожарных и семь единиц спецтехники.

Сообщается, что к 12.20 мск им удалось полностью потушить пожар. От огня пострадали квартира на шестом этаже и балкон на седьмом. Из жильцов дома никто не пострадал, их вовремя эвакуировали.

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Ранее в Волгодонске Ростовской области сгорел цех предприятия «ДонГловер», которое занималось производством перчаток в течение шести лет.

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