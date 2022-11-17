Минприроды и экологии Ростовской области стало заказчиком электронного аукциона. Ведомство ищет подрядчика, который окажет услуги по организации работы системы видеонаблюдения в лесах Ростовской области за 9,1 миллиона рублей.
За эти средства необходимо взять на себя работы по обслуживанию 60 камер и сервера, которые будут осуществлять мониторинг за лесными и ландшафтными пожарами. При этом пять камер подрядчик должен будет предоставить в аренду сам.
Контракт заключается на весь календарный 2023 год, заявку на участие можно подать до 25 ноября, а победителя тендера выберут через три дня.
Напомним, в конце августа в Верхнедонском лесничестве вспыхнул пожар такой силы, что его сутки тушили 900 пожарных.