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В лесах Ростовской области за дончанами будут следить 60 камер в 2023 году

Сегодня, 13:09
Фото: donland.ru
Лани в лесу Ростовской области
В Ростовской области для видеонаблюдения за пожарами в лесах установят 60 камер, данные об этом появились на портале госзакупок.

Минприроды и экологии Ростовской области стало заказчиком электронного аукциона. Ведомство ищет подрядчика, который окажет услуги по организации работы системы видеонаблюдения в лесах Ростовской области за 9,1 миллиона рублей. 

За эти средства необходимо взять на себя работы по обслуживанию 60 камер и сервера, которые будут осуществлять мониторинг за лесными и ландшафтными пожарами. При этом пять камер подрядчик должен будет предоставить в аренду сам. 

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Контракт заключается на весь календарный 2023 год, заявку на участие можно подать до 25 ноября, а победителя тендера выберут через три дня. 

Напомним, в конце августа в Верхнедонском лесничестве вспыхнул пожар такой силы, что его сутки тушили 900 пожарных.

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