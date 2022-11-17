Речь пойдет об участке проспекта Буденновского от дома № 45 — здания Ростовского цирка до улицы Пушкинской. В департаменте автодорог предупредили, что ограничения будут носить временный характер. Эти меры требуются для повышения пропускной способности одной из центральных улиц города.