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В Ростове запретят парковку по Буденновскому проспекту с 21 ноября

Сегодня, 16:38
Фото: rostovgazeta.ru
В центре Ростова введут запрет на парковку и стоянку вдоль проспекта Буденновского с 21 ноября, об этом сообщили в администрации города.

С понедельника, 21 ноября, в Ростове начнут действовать новые ограничения на парковку и стоянку в центре города. 

Речь пойдет об участке проспекта Буденновского от дома № 45 — здания Ростовского цирка до улицы Пушкинской. В департаменте автодорог предупредили, что ограничения будут носить временный характер. Эти меры требуются для повышения пропускной способности одной из центральных улиц города. 

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Ранее в Ростове шквальный ветер повалил строительные леса на припаркованные автомобили, у которых повредились и стекла, и кузова.

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