С понедельника, 21 ноября, в Ростове начнут действовать новые ограничения на парковку и стоянку в центре города.
Речь пойдет об участке проспекта Буденновского от дома № 45 — здания Ростовского цирка до улицы Пушкинской. В департаменте автодорог предупредили, что ограничения будут носить временный характер. Эти меры требуются для повышения пропускной способности одной из центральных улиц города.
Ранее в Ростове шквальный ветер повалил строительные леса на припаркованные автомобили, у которых повредились и стекла, и кузова.