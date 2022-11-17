Всего на город направили шесть ракет из РСЗО M142 HIMARS, некоторые Telegram-каналы сообщили, что часть из них были перехвачены системами ПВО. Администрация Иловайска пока не делала никаких заявлений в своих официальных аккаунтах в соцсетях. Информация уточняется.