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ВСУ обстреляли город в 40 километрах от границы Ростовской области

Сегодня, 14:53
Фото: ТГ канал ДНР Онлайн
Обстрел города, фото для иллюстрации
Вооруженные силы Украины обстреляли Иловайск, расположенный на расстоянии более 37 километров от западной границы Ростовской области, об этом сообщили в СЦКК ДНР.

В Telegram-канале совместного центра по контролю и координации огня Донецкой народной республики объявили, что вечером четверга, 17 ноября, около 17.06 мск из населенного пункта Мемрик, где находятся позиции противника, произвели выстрелы по Иловайску. 

Всего на город направили шесть ракет из РСЗО M142 HIMARS, некоторые Telegram-каналы сообщили, что часть из них были перехвачены системами ПВО. Администрация Иловайска пока не делала никаких заявлений в своих официальных аккаунтах в соцсетях. Информация уточняется.

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Напомним, Иловайск находится в 37,4 километрах от бывшего КПП Успенка на западной границе Ростовской области, ранее в Ростовской области приняли решение изменить Устав региона после изменения границ Украины.

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