Особенно от непогоды пострадали улицы, находящиеся в низине города. Машины едва могли передвигаться по ним, так как вода на дорогах практически полностью закрывала колеса авто. Водители были вынуждены ехать очень медленно, что осложняло и без того непростую дорожную ситуацию в утренний час-пик.