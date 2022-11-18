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Из-за утреннего проливного дождя улицы Ростова ушли под воду

Сегодня, 16:05
Фото: 1MI

В Ростове многие дороги ушли под воду после мощного ливня утром 18 ноября

В Ростове утренний ливень затопил несколько улиц, сообщают в соцсетях очевидцы.
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Погода

Утро 18 ноября началось в Ростове с сильного дождя. Из-за него улицы города буквально превратились в бурлящие реки.

Особенно от непогоды пострадали улицы, находящиеся в низине города. Машины едва могли передвигаться по ним, так как вода на дорогах практически полностью закрывала колеса авто. Водители были вынуждены ехать очень медленно, что осложняло и без того непростую дорожную ситуацию в утренний час-пик.

В Ростове 18 ноября ожидается пасмурная и дождливая погода
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Также в это утро из-за непогоды сильным ветром опрокинуло остановку общественного транспорта на улице 2-й Пятилетки. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. 

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