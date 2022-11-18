Утро 18 ноября началось в Ростове с сильного дождя. Из-за него улицы города буквально превратились в бурлящие реки.
Особенно от непогоды пострадали улицы, находящиеся в низине города. Машины едва могли передвигаться по ним, так как вода на дорогах практически полностью закрывала колеса авто. Водители были вынуждены ехать очень медленно, что осложняло и без того непростую дорожную ситуацию в утренний час-пик.
Также в это утро из-за непогоды сильным ветром опрокинуло остановку общественного транспорта на улице 2-й Пятилетки. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.