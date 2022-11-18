«Под утро в Ростове прошел дождь и некоторые низины затопило», — сказано в сообщении.
Как видно из ролика, снятого горожанами, вода на улицах практически полностью закрывает колеса легковых автомобилей. Из-за подтопления автомобилистам приходится ехать очень медленно.
Кроме того, рано утром в пятницу в Ростове сильным порывом ветра опрокинуло остановку на площади 2-й Пятилетки.
Напомним, жителей Ростова предупредили о сильном ветре, дождях и мокром снеге. Непогода продержится вплоть до 22 ноября, из-за неблагоприятных погодных условий в городе объявили экстренное предупреждение.
Напомним, жителей Ростова предупредили о сильном ветре, дождях и мокром снеге. Непогода продержится вплоть до 22 ноября, из-за неблагоприятных погодных условий в городе объявили экстренное предупреждение.