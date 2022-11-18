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Дождь превратил улицы Ростова в бурлящие реки

Сегодня, 08:11
Фото: "Главный - Новости Ростова-на-Дону"/vk.com
Потоп в Ростове после дождя

В Ростове дороги ушли под воду после утреннего ливня 18 ноября

Низменные части Ростова-на-Дону оказались в зоне подтопления из-за дождя 18 ноября, сообщили очевидцы в соцсети.
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«Под утро в Ростове прошел дождь и некоторые низины затопило», — сказано  в сообщении.

Как видно из ролика, снятого горожанами, вода на улицах практически полностью закрывает колеса легковых автомобилей. Из-за подтопления автомобилистам приходится ехать очень медленно.

Кроме того, рано утром в пятницу в Ростове сильным порывом ветра опрокинуло остановку на площади 2-й Пятилетки.

Напомним, жителей Ростова предупредили о сильном ветре, дождях и мокром снеге. Непогода продержится вплоть до 22 ноября, из-за неблагоприятных погодных условий в городе объявили экстренное предупреждение.

 

 

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Напомним, жителей Ростова предупредили о сильном ветре, дождях и мокром снеге. Непогода продержится вплоть до 22 ноября, из-за неблагоприятных погодных условий в городе объявили экстренное предупреждение.



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