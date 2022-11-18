Власти Ростова доложили о ротации камер фиксации нарушений ПДД. Их установили на самых оживленных и проблемных дорожных участках города. Среди них улицы Нансена, 181; Борко, 8; Нариманова, 51; проспект Стачки, 71 и проспект Ленина, 212.
Отмечается, что в подавляющем числе случаев камеры фиксируют превышение скорости движения авто и выезд на полосы для общественного транспорта. Чуть реже системы выявляют нарушения остановки и стоянки транспорта. Также нечасто отмечаются нарушения правил проезда перекрестков.
Всего за год системы фиксации выявили порядка 900 тысяч нарушений ПДД.
Ранее с помощью дорожных камер в Ростовской области нашли 150 должников.