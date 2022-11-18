Отмечается, что в подавляющем числе случаев камеры фиксируют превышение скорости движения авто и выезд на полосы для общественного транспорта. Чуть реже системы выявляют нарушения остановки и стоянки транспорта. Также нечасто отмечаются нарушения правил проезда перекрестков.