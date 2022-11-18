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По новым адресам в Ростове установили камеры фиксации нарушений ПДД

Сегодня, 17:00
Фото: 1MI

Логвиненко рассказал, где в Ростове установили новые камеры фиксации нарушений ПДД

Новые системы фиксации дорожных правонарушений появятся в Ростове, рассказал сити-менеджер города Алексей Логвиненко.

Власти Ростова доложили о ротации камер фиксации нарушений ПДД. Их установили на самых оживленных и проблемных дорожных участках города. Среди них улицы Нансена, 181; Борко, 8; Нариманова, 51; проспект Стачки, 71 и проспект Ленина, 212. 

Отмечается, что в подавляющем числе случаев камеры фиксируют превышение скорости движения авто и выезд на полосы для общественного транспорта. Чуть реже системы выявляют нарушения остановки и стоянки транспорта. Также нечасто отмечаются нарушения правил проезда перекрестков.

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Всего за год системы фиксации выявили порядка 900 тысяч нарушений ПДД.

Ранее с помощью дорожных камер в Ростовской области нашли 150 должников.

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