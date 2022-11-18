В МЧС сообщили, что в результате падения строительного крана на улице Берберовской погиб машинист и разнорабочий. Телеграм-канал Don Mash назвал имена погибших - это 22-летний крановщик Сулейман Бочатов и рабочий 28-летний Бавди Хункаев.
Также канал сообщил, что предварительной причиной трагедии могла стать трещина на несущей металлоконструкции. При этом, по данным канала, увидеть трещину без проверки ультразвуком невозможно, последняя проверка проводилась в 2020 году.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело, контроль расследования взяла на себя прокуратура региона.