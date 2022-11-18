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Стали известны имена погибших из-за упавшего строительного крана в Ростове 18 ноября

Сегодня, 16:25
В Ростове-на-Дону два человека погибли из-за падения башенного крана на стройке, информацию подтвердили в региональном ГУ МЧС России. В настоящее время стали известны имена погибших рабочих.

В МЧС сообщили, что в результате падения строительного крана на улице Берберовской погиб машинист и разнорабочий. Телеграм-канал Don Mash назвал имена погибших - это 22-летний крановщик Сулейман Бочатов и рабочий 28-летний Бавди Хункаев.

Двое рабочих погибли при падении башенного крана на стройке многоэтажки в Ростове
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Также канал сообщил, что предварительной причиной трагедии могла стать трещина на несущей металлоконструкции. При этом, по данным канала, увидеть трещину без проверки ультразвуком невозможно, последняя проверка проводилась в 2020 году.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, контроль расследования взяла на себя прокуратура региона.

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