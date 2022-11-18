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Прокуратура начала проверку из-за падения крана на стройке в Ростове и гибели рабочих

Сегодня, 15:40
Фото: 1MI
Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью двух рабочих из-за падения башенного крана в Ростове, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Трагедия произошла в Ростове 18 ноября. На улице Берберовской башенный кран упал прямо на строительную площадку. В результате происшествия погибли два человека — машинист и разнорабочий.

Прокуратура региона организовала проверку в связи с трагическим инцидентом. Ведомство полагает, что на объекте не соблюдались требования законодательства по охране труда. На место происшествия уже выехал и. о. прокурора Пролетарского района Ростова Юрий Переверзев.

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Сообщается о возбуждении уголовного дела.

Ранее следователи выехали на место падения крана на Берберовской.

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