Прокуратура начала проверку из-за падения крана на стройке в Ростове и гибели рабочих

Прокуратура региона организовала проверку в связи с трагическим инцидентом. Ведомство полагает, что на объекте не соблюдались требования законодательства по охране труда. На место происшествия уже выехал и. о. прокурора Пролетарского района Ростова Юрий Переверзев.