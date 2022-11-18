Прокуратура начала проверку из-за падения крана на стройке в Ростове и гибели рабочих

Трагедия произошла в Ростове 18 ноября. На улице Берберовской башенный кран упал прямо на строительную площадку. В результате происшествия погибли два человека — машинист и разнорабочий.
Прокуратура региона организовала проверку в связи с трагическим инцидентом. Ведомство полагает, что на объекте не соблюдались требования законодательства по охране труда. На место происшествия уже выехал и. о. прокурора Пролетарского района Ростова Юрий Переверзев.
Сообщается о возбуждении уголовного дела.
Ранее следователи выехали на место падения крана на Берберовской.