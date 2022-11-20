«В Миллерове и периферии окна зазвенели, земля дрожала и двери пооткрывались. Что именно это было, никто не знает», — рассказали местные жители.
Очевидцы предполагают, что источником звуков стал сбитый беспилотник. Они пишут, что один из осколков неизвестного летательного объекта, который, вероятно, и мог быть беспилотником, разбил окно в припаркованном автомобиле. Кроме того, местные жители нашли несколько фрагментов обшивки и крупный обломок.
Также взрывы слышали в Тарасовском районе и прилегающих населенных пунктах.
Официальной информации о происшествии не поступало, информация уточняется. Не исключены провокации со стороны украинских спецслужб.
Ранее Вассерман разъяснил, почему украинские беспилотники не страшны для Ростовской области.