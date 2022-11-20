Очевидцы предполагают, что источником звуков стал сбитый беспилотник. Они пишут, что один из осколков неизвестного летательного объекта, который, вероятно, и мог быть беспилотником, разбил окно в припаркованном автомобиле. Кроме того, местные жители нашли несколько фрагментов обшивки и крупный обломок.