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Жителей Миллерово испугали звуки двух взрывов вечером 19 ноября

Сегодня, 05:26
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Жители Миллерово в Ростовской области сообщили, что вечером 19 ноября многие слышали звуки двух взрывов, а над военным городком якобы могли сбить неизвестный летательный объект.

«В Миллерове и периферии окна зазвенели, земля дрожала и двери пооткрывались. Что именно это было, никто не знает», — рассказали местные жители.

Очевидцы предполагают, что источником звуков стал сбитый беспилотник. Они пишут, что  один из осколков неизвестного летательного объекта, который, вероятно, и мог быть беспилотником, разбил окно в припаркованном автомобиле. Кроме того, местные жители нашли несколько фрагментов обшивки и крупный обломок.

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Также взрывы слышали в Тарасовском районе и прилегающих населенных пунктах.

Официальной информации о происшествии не поступало, информация уточняется. Не исключены провокации со стороны украинских спецслужб.

Ранее Вассерман разъяснил, почему украинские беспилотники не страшны для Ростовской области.

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