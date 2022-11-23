В Ростове лидером рейтинга оказалась школа № 65 в Северном микрорайоне города. Точное количество пострадавших не уточняется, однако, согласно картам, школа находится рядом с крупными улицами Волкова, Борко, Капустина и проспектов Космонавтов, а также транспортными кольцами. На всех улицах насчитывается шесть светофоров и около шести нерегулируемых пешеходных переходов на улице Капустина.