Портал РИА «Новости ” сообщили, что Московский государственный университет геодезии и картографии представил исследование, по результатам которого удалось определить, территории рядом с какими школами оказались наиболее опасны для детей и подростков.
Так исследователи изучили данные о ДТП в крупнейших городах России, собранные за последние семь лет, чтобы выяснить, рядом с какими школами чаще других происходят аварии с детьми-пешеходами. В статистику попали свыше 4,3 тысячи пострадавших детей.
В итоге в тройку лидеров попали школы № 1852 в Москве и № 122 в Санкт-Петербурге, где за семь лет пострадали по 21 ребенку, в Новосибирске в рейтинг лидеров вошли сразу две школы № 94 и 142.
В Ростове лидером рейтинга оказалась школа № 65 в Северном микрорайоне города. Точное количество пострадавших не уточняется, однако, согласно картам, школа находится рядом с крупными улицами Волкова, Борко, Капустина и проспектов Космонавтов, а также транспортными кольцами. На всех улицах насчитывается шесть светофоров и около шести нерегулируемых пешеходных переходов на улице Капустина.