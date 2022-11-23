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В Ростове назвали школы, рядом с которыми детям опасно переходить дорогу

Сегодня, 08:42
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове назвали школы, рядом с которыми детям опасно переходить дорогу
Ученые МИИГАиК рассказали, возле каких школ Ростова-на-Дону дети от семи до 16 лет становятся участниками ДТП, об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Портал РИА «Новости ” сообщили, что Московский государственный университет геодезии и картографии представил исследование, по результатам которого удалось определить, территории рядом с какими школами оказались наиболее опасны для детей и подростков. 

Так исследователи изучили данные о ДТП в крупнейших городах России, собранные за последние семь лет, чтобы выяснить, рядом с какими школами чаще других происходят аварии с детьми-пешеходами. В статистику попали свыше 4,3 тысячи пострадавших детей. 

В итоге в тройку лидеров попали школы № 1852 в Москве и № 122 в Санкт-Петербурге, где за семь лет пострадали по 21 ребенку, в Новосибирске в рейтинг лидеров вошли сразу две школы № 94 и 142. 

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В Ростове лидером рейтинга оказалась школа № 65 в Северном микрорайоне города. Точное количество пострадавших не уточняется, однако, согласно картам, школа находится рядом с крупными улицами Волкова, Борко, Капустина и проспектов Космонавтов, а также транспортными кольцами. На всех улицах насчитывается шесть светофоров и около шести нерегулируемых пешеходных переходов на улице Капустина. 

Напомним, в апреле в RostovGazeta писали, что на улице Волкова сбили трехлетнюю девочку, а раньше и школьницу на пешеходном переходе.


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