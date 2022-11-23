Эта мера будет действовать до конца 2024 года. Уже внесены изменения в соответствующий региональный закон.
В данный момент в регионе действуют 53 АЗС, где можно заправиться газом. Фактическая загрузка заправок составляет менее 40 процентов.
Кроме того, область хочет привлечь крупные транспортные компании. Для этого на 25% снизили транспортный налог для организаций, у которых есть более 300 грузовиков с мощностью моторов более 250 лошадиных сил.
Ранее в Ростовской области семьи мобилизованных освободили от транспортного налога.