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В Ростовской области владельцев машин на газу освободили от налог до конца 2024 года

Сегодня, 06:48
Фото: 1MI
В Ростовской области владельцев машин на газу освободили от налог до конца 2024 года
В Ростовской области владельцев машин, которые работают на газу, освободили от уплаты транспортного налога, сообщили в Заксобрании региона.

Эта мера будет действовать до конца 2024 года. Уже внесены изменения в соответствующий региональный закон.

В данный момент в регионе действуют 53 АЗС, где можно заправиться газом. Фактическая загрузка заправок составляет менее 40 процентов. 

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Кроме того, область хочет привлечь крупные транспортные компании. Для этого на 25% снизили транспортный налог для организаций, у которых есть более 300 грузовиков с мощностью моторов более 250 лошадиных сил. 

Ранее в Ростовской области семьи мобилизованных освободили от транспортного налога.

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#Илья Протвинов#Налог#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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