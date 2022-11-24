Стоимость в среднем начинается от 15 тысяч рублей, за эти деньги можно приобрести каску с камерой. На ней изображена буква Z, владелец рассказал, что шлем находится в хорошем состоянии.
На проспекте 40-летия Победы продают каску с чехлом за 16,9 тысячи рублей. Продавцу пришлось снизить цену, изначально она достигала 17,5 тысячи рублей.
В Первомайском районе выставили на продажу баллистический шлем за 17 тысяч рублей. Он обеспечивает защиту головы от поражения 9-мм пулями пистолетов.
«Обладает противоосколочной стойкостью на уровне 1-го класса защиты. Шлем обеспечивает защиту от осколков массой 1 грамм при скорости 680 метров в секунду», — пишет продавец.
У некоторых продавцов стоимость касок достигает 27 тысяч рублей. Состояние у всех хорошее.
Ранее в Ростовской области рассказали, как снаряжают мобилизованных.