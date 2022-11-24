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Массово распродавать военные каски начали жители Ростовской области

Сегодня, 08:03
Фото: Avito
Ростовчане продают каски
В Ростовской области в последнее время появилось множество объявлений по продаже касок, говорится на сайте Avito, что заметил корреспондент RostovGazeta.

Стоимость в среднем начинается от 15 тысяч рублей, за эти деньги можно приобрести каску с камерой. На ней изображена буква Z, владелец рассказал, что шлем находится в хорошем состоянии.

На проспекте 40-летия Победы продают каску с чехлом за 16,9 тысячи рублей. Продавцу пришлось снизить цену, изначально она достигала 17,5 тысячи рублей.

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В Первомайском районе выставили на продажу баллистический шлем за 17 тысяч рублей. Он обеспечивает защиту головы от поражения 9-мм пулями пистолетов.

«Обладает противоосколочной стойкостью на уровне 1-го класса защиты. Шлем обеспечивает защиту от осколков массой 1 грамм при скорости 680 метров в секунду», — пишет продавец.

У некоторых продавцов стоимость касок достигает 27 тысяч рублей. Состояние у всех хорошее.

Ранее в Ростовской области рассказали, как снаряжают мобилизованных.

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