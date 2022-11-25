Дороги превратились в болото после догазификации в Азове

По их словам, во время работ перекопали дороги и ничего не восстановили. А после дождей все превратилось в болото.
«Люди не могут нормально добраться на работу, дети в школу, скорая помощь с большим трудом добирается до больного. Администрация Азова не хочет участвовать в нашей жизни», — говорится в публикации.
Местные жители рассказали, что приходится своими силами проводить ремонт, но это не является выходом из ситуации. Они попросили власти обратить внимание на эту проблему.
«Не дороги, а огород», — написали пользователи в комментариях.
Напомним, что в Ростовской области до нормативов отремонтируют более 55% дорог в 2023 году.