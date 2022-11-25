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Дожди с заморозками ожидаются в Ростовской области на выходных с 26 по 27 ноября

Сегодня, 06:48
Фото: Laslovarga/Cc BY SA 4.0 / wikimedia.org
Какая погода будет в выходные 26 и 27 ноября в Ростове
В Ростовской области на выходных, 26 и 27 ноября, будет дождливая и холодная погода, сообщили в Гидрометцентре.
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Погода

В пятницу температура составит восемь градусов, а ветер усилится до шести метров в секунду. Зонт с собой можно не брать, так как осадков не ожидается.

В субботу сложатся такие же погодные условия и будет облачно. В воскресенье столбики термометров покажут шесть градусов. Также в этот день начнутся дожди. 

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В ночное время ожидаются заморозки до минус одного градуса. Температура будет опускаться ниже нуля и на следующей неделе. 

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