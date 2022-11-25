В пятницу температура составит восемь градусов, а ветер усилится до шести метров в секунду. Зонт с собой можно не брать, так как осадков не ожидается.
В субботу сложатся такие же погодные условия и будет облачно. В воскресенье столбики термометров покажут шесть градусов. Также в этот день начнутся дожди.
В ночное время ожидаются заморозки до минус одного градуса. Температура будет опускаться ниже нуля и на следующей неделе.
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