rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Когда в Ростове-на-Дону установят главную новогоднюю елку

Сегодня, 07:40
Фото: rostov-gorod.ru
Когда в Ростове-на-Дону установят главную новогоднюю елку

Стало известно, когда в Ростове поставят новогоднюю елку у парка Горького

В Ростове-на-Дону в скором времени возле входа в парк имени Максима Горького должна появиться главная новогодняя ель. Как пройдет Новый год в этом году, в материале RostovGazeta.

Когда установят елку в Ростове

Традиционно один из главных символов предстоящего праздника появится на площади перед входом в парк. Это будет прошлогодняя ель, но отремонтированная. 

Украсить город к празднику планируется до 17 декабря, поэтому к этой дате горожане и ждут появления елки.

Как упала елка в Ростове

На прошлые новогодние праздники, 14 января, ураганный ветер обрушил елку у парка имени Горького. Об ухудшении погоды местных жителей предупредили заранее, но учесть все риски не удалось.

Прошлогоднюю елку установят после ремонта у входа в парк Горького в Ростове
Узнать подробнее

Ветер сносил все на своем пути, но самым неожиданным оказалось падение елки. Она развалилась на части, но никто не пострадал.

В этом году установят ее же, но отремонтированную.

Будут ли праздновать Новый год в Ростове

Глава региона Василий Голубев еще в октябре заявлял, что в этом году новогодние украшения закупать не будут. Причиной стали обращения местных жителей по этому поводу. Они посчитали неправильным устраивать народные гуляния, в то время пока земляки участвуют в спецоперации.

Решение это касается всех городов и муниципалитетов. По мнению губернатора, для придания праздничной атмосферы хватит украшений, приобретенных в минувшем году. 

Но праздничные мероприятия для детей отменять не стали. Голубев напомнил, что даже во время Великой Отечественной войны устраивали елки для ребят. Но масштабных массовых мероприятий  ждать не стоит.

Масштабных массовых мероприятий в Ростове на Новый год ждать не стоит
Фото: rostov-gorod.ru

Как украсят Ростов к Новому году

После этого управление наружной рекламой города объявило аукцион по выбору подрядчика, который подготовит город к Новому году. Начальная стоимость контракта составляла 8,6 миллиона рублей.

Праздник к нам приходит: первые новогодние елки начали устанавливать в Ростове
Узнать подробнее

В документации говорилось об установке 23 декоративных фигур, в том числе световых арок с надписью 2023 год, световых шаров, фотозон в виде подарка, двух белых замков, скульптуры Смешариков. Смонтировать их необходимо до 17 декабря, демонтировать - до 31 января 2023 года.

Но в администрации города опровергли закупку украшений. Речь шла о восстановлении работоспособности существующих элементов оформления. Так, поменяют цифру «2» в элементах «2022» на цифру «3». Часть денег уйдет на работы по монтажу и демонтажу. 

При этом, на улицах города новогодние деревья стали появляться еще в начале ноября, что расстроило горожан. Они посчитали, что еще слишком рано и праздничного настроения пока нет. 

Читайте также:
Прошлогоднюю елку установят после ремонта у входа в парк Горького в РостовеПраздник к нам приходит: первые новогодние елки начали устанавливать в РостовеУпавшая елка и низкие зарплаты водителей обеспечили популярность Логвиненко в СМИ
#Елка#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
Подпишитесь
Жалобы и нарушения: самые крупные госзакупки Ростовской области за 2022 год
Сегодня, 09:32
ФК «Ростов» запретили регистрировать новых игроков из-за долгов
Сегодня, 07:10
Больше 80% жителей в Ростове-на-Дону хотят постоянный выходной 31 декабря
Сегодня, 07:23
«Дизайнер был цыган?»: ростовчан шокировала кричащая роскошь особняка Масленского
Сегодня, 07:25
Урбанист предложил заменить старые гаражи на современные паркинги в Ростове
Сегодня, 07:37
Обитающие в Ростовской области раки начали увеличиваться в своих размерах в 2022 году
Сегодня, 07:59