Традиционно один из главных символов предстоящего праздника появится на площади перед входом в парк. Это будет прошлогодняя ель, но отремонтированная.
Украсить город к празднику планируется до 17 декабря, поэтому к этой дате горожане и ждут появления елки.
На прошлые новогодние праздники, 14 января, ураганный ветер обрушил елку у парка имени Горького. Об ухудшении погоды местных жителей предупредили заранее, но учесть все риски не удалось.
Ветер сносил все на своем пути, но самым неожиданным оказалось падение елки. Она развалилась на части, но никто не пострадал.
В этом году установят ее же, но отремонтированную.
Глава региона Василий Голубев еще в октябре заявлял, что в этом году новогодние украшения закупать не будут. Причиной стали обращения местных жителей по этому поводу. Они посчитали неправильным устраивать народные гуляния, в то время пока земляки участвуют в спецоперации.
Решение это касается всех городов и муниципалитетов. По мнению губернатора, для придания праздничной атмосферы хватит украшений, приобретенных в минувшем году.
Но праздничные мероприятия для детей отменять не стали. Голубев напомнил, что даже во время Великой Отечественной войны устраивали елки для ребят. Но масштабных массовых мероприятий ждать не стоит.
После этого управление наружной рекламой города объявило аукцион по выбору подрядчика, который подготовит город к Новому году. Начальная стоимость контракта составляла 8,6 миллиона рублей.
В документации говорилось об установке 23 декоративных фигур, в том числе световых арок с надписью 2023 год, световых шаров, фотозон в виде подарка, двух белых замков, скульптуры Смешариков. Смонтировать их необходимо до 17 декабря, демонтировать - до 31 января 2023 года.
Но в администрации города опровергли закупку украшений. Речь шла о восстановлении работоспособности существующих элементов оформления. Так, поменяют цифру «2» в элементах «2022» на цифру «3». Часть денег уйдет на работы по монтажу и демонтажу.
При этом, на улицах города новогодние деревья стали появляться еще в начале ноября, что расстроило горожан. Они посчитали, что еще слишком рано и праздничного настроения пока нет.