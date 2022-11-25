Глава региона Василий Голубев еще в октябре заявлял, что в этом году новогодние украшения закупать не будут. Причиной стали обращения местных жителей по этому поводу. Они посчитали неправильным устраивать народные гуляния, в то время пока земляки участвуют в спецоперации.