О том, что в городе начали устанавливать новогодние елки, сообщили очевидцы.
«А вот и ёлочка у Окея. А у вас уже есть новогоднее настроение?», — сказано в сообщении.
Многие ростовчане ответили, что у них нет новогоднего настроения, кроме того, посчитали, что для елок еще рано.
«А потом удивляемся, почему нет новогоднего настроения. Новогоднее настроение не может длиться 2 месяца. Просто магазины обесценивают настроение», — написал один из комментаторов.
«Нет, пока снег не пойдет и мороз градусов 5 хотя бы», — поддержал другой пользователь.
«За 1,5 месяца до Нового года ставить елку и продавать весь ширпотреб новогодний с ноября такое себе», — прокомментировал еще один горожанин.