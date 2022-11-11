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Жители Ростова расстроились из-за рано появившихся на улицах новогодних ёлок

Сегодня, 08:29
Фото: rostovgazeta.ru
Елка у ТЦ "Окей" в Ростове
Жители Ростова-на-Дону считают, что ставить новогодние елки в начале ноября рано, обсуждения развернулись в городском паблике.

О том, что в городе начали устанавливать новогодние елки, сообщили очевидцы.

«А вот и ёлочка у Окея. А у вас уже есть новогоднее настроение?», — сказано в сообщении.

Многие ростовчане ответили, что у них нет новогоднего настроения, кроме того, посчитали, что для елок еще рано.

«А потом удивляемся, почему нет новогоднего настроения. Новогоднее настроение не может длиться 2 месяца. Просто магазины обесценивают настроение», — написал один из комментаторов.

«Нет, пока снег не пойдет и мороз градусов 5 хотя бы», — поддержал другой пользователь.

«За 1,5 месяца до Нового года ставить елку и продавать весь ширпотреб новогодний с ноября такое себе», — прокомментировал еще один горожанин.

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Ранее RostovGazeta выяснила, как ростовчане собираются праздновать Новый Год.


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#Илья Протвинов#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
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