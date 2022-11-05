Около 65% россиян поддержали отмену празднования Нового года

В своем Telegram-канале Володин опубликовал опрос, чтобы выяснить, как россияне относятся к отмене празднования Нового года.
На выбор подписчиков депутат предложил три варианта — высказаться в поддержку полного отказа от праздников, оставить только детские елки или праздновать Новый год в привычном режиме.
К настоящему моменту в опросе свои голоса отдали более 232 тысяч ростовчан, при этом 65% из них, около 150 тысяч человек, заявили, что необходимо отменить все, кроме детских утренников. А каждый четвертый респондент поддержал отмену всех праздников, в то же время 11% участников голосования считают, что программа мероприятий не должна отличаться от прошлогодней, а сам праздник пройти в привычном виде.
Тем временем, что жители Ростовской области уже давно сделали свой выбор и добились, чтобы власти региона отменили празднования и отказались от покупки новых декораций, направив средства на помощь мобилизованным дончанам.