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Около 65% россиян поддержали отмену празднования Нового года

5 ноября 17:50
Фото: pxhere.com
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил у россиян проголосовать «за» или «против» отмены новогодних мероприятий, об этом сообщил портал «Новые Известия».

В своем Telegram-канале Володин опубликовал опрос, чтобы выяснить, как россияне относятся к отмене празднования Нового года. 

На выбор подписчиков депутат предложил три варианта — высказаться в поддержку полного отказа от праздников, оставить только детские елки или праздновать Новый год в привычном режиме.   

К настоящему моменту в опросе свои голоса отдали более 232 тысяч ростовчан, при этом 65% из них, около 150 тысяч человек, заявили, что необходимо отменить все, кроме детских утренников. А каждый четвертый респондент поддержал отмену всех праздников, в то же время 11% участников голосования считают, что программа мероприятий не должна отличаться от прошлогодней, а сам праздник пройти в привычном виде. 

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Тем временем, что жители Ростовской области уже давно сделали свой выбор и добились, чтобы власти региона отменили празднования и отказались от покупки новых декораций, направив средства на помощь мобилизованным дончанам. 

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