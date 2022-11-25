Фигуранты стали руководителями местной группировки, хотя знали, что она запрещена. Они проводили религиозные богослужения и пытались вовлечь новых людей.
Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. Всего провели 17 обысков и изъяли соответствующую литературу.
Сейчас дело направили в суд для рассмотрения по существу. Фигуранты в данный момент находятся под стражей.
Напомним, что *секту «Свидетели Иеговы» признали экстремистской организацией и запретили в РФ по иску Минюста.
Ранее появилась информация, что в Ростовской области заключенного будут судить за содействие экстремистам.