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Троих руководителей экстремистской секты из Таганрога отправили под суд

Сегодня, 06:33
Фото: Robert de Jong /CC BY SA / wikimedia.org
Троих руководителей экстремистской секты из Таганрога отправили под суд
В Ростовской области будут судить троих жителей Таганрога, которые входили в состав запрещенной в России организации Свидетелей Иеговы*, сообщили в УСКР по региону.

Фигуранты стали руководителями местной группировки, хотя знали, что она запрещена. Они проводили религиозные богослужения и пытались вовлечь новых людей.

Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. Всего провели 17 обысков и изъяли соответствующую литературу.

В Ростовской области заключенного будут судить за содействие экстремистам
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Сейчас дело направили в суд для рассмотрения по существу. Фигуранты в данный момент находятся под стражей. 

Напомним, что *секту «Свидетели Иеговы» признали экстремистской организацией и запретили в РФ по иску Минюста. 

Ранее появилась информация, что в Ростовской области заключенного будут судить за содействие экстремистам.

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#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Илья Протвинов
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