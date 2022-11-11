Фигурант, осужденный на 3,5 года по статье за разбой и отбывающий наказание в исправительной колонии № 5 в Константиновске, осуществлял деятельность экстремисткой организации на территории ИК.
«На основании переданных результатов ОРД СУ СК России по Ростовской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК России», — сообщили в ведомстве.
Ранее в Ростовской области оштрафовали сразу четверых осужденных. которые публично демонстрировали татуировки с экстремистской символикой.
В настоящее время в отношении фигуранта избирают меру пресечения.
Ранее в Ростовской области оштрафовали сразу четверых осужденных. которые публично демонстрировали татуировки с экстремистской символикой.