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В Ростовской области заключенного будут судить за содействие экстремистам

Сегодня, 07:40
Фото: 61.fsin.gov.ru
№ 5 в Константиновске
Заключенного в Ростовской области уличили в деятельности запрещенной в Российской Федерации экстремисткой организации «АУЕ», сообщили в региональном УФСБ РФ.

Фигурант, осужденный на 3,5 года по статье за разбой и отбывающий наказание в  исправительной колонии № 5 в Константиновске, осуществлял деятельность экстремисткой организации на территории ИК.

«На основании переданных результатов ОРД СУ СК России по Ростовской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК России», — сообщили в ведомстве.

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Ранее в Ростовской области оштрафовали сразу четверых осужденных. которые публично демонстрировали татуировки с экстремистской символикой.

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В настоящее время в отношении фигуранта избирают меру пресечения.

Ранее в Ростовской области оштрафовали сразу четверых осужденных. которые публично демонстрировали татуировки с экстремистской символикой.

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