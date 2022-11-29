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Новогодняя ярмарка пройдет в Ростове-на-Дону с 14 по 18 декабря

Сегодня, 06:52
Фото: rostov-gorod.ru
Новогодняя ярмарка пройдет в Ростове-на-Дону с 14 по 18 декабря
В Ростове-на-Дону в течение нескольких дней будут проводить «Новогоднюю ярмарку», сообщает «Донэкспоцентр».

Товары привезут поставщики со всей страны. В период с 14 по 18 ноября можно будет купить игрушки, украшения и бижутерию.

Также в ассортименте будут елки и гирлянды, любой желающий сможет подобрать подарки для коллег и родственников. Здесь же пройдут мастер-классы по изготовлению подарков и сувениров своими руками.

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В для детей откроется «Резиденция Деда Мороза». С 14 по 17 декабря торговые точки будут работать с 10.00 мск до 19.00, а 18 числа - 10.00 до 16.00. Сам выставочный центр расположен на проспекте Михаила Нагибина, 30. 

Ранее ростовчан накормили на фестивале уличной еды и научили отличать сюзьму от каймака.

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#Илья Протвинов#Ярмарка#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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