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Уроженец Ростовской области Ратин вернулся на передовую СВО после госпиталя и погиб

Сегодня, 12:27
Фото: mil.ru
Уроженец Ростовской области Ратин вернулся на передовую СВО после госпиталя и погиб
Военнослужащий из Ростовской области Александр Ратин, по информации СМИ, погиб в спецоперации на Украине.

По информации 1Rnd, 23-летний Ратин погиб в начале ноября. Издание пишет, что между боями он успел побывать в госпитале.

«Боец находился в госпитале, после чего вернулся на передовую. Это стоило ему жизни», — сказано в сообщении.

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Как именно погиб Ратин, не раскрывается. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. 

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман сообщил, надо ли Ростову готовиться к обстрелам ракетами со стороны Украины. Читайте об этом в специальном материале RostovGazeta. 

До этого президент Владимир Путин похвалил донских казаков за службу в зоне спецоперации на Украине.

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#Происшествие#СВО#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Происшествия#Последние новости Ростова на сегодня#Илья Протвинов
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