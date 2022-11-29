По информации 1Rnd, 23-летний Ратин погиб в начале ноября. Издание пишет, что между боями он успел побывать в госпитале.
«Боец находился в госпитале, после чего вернулся на передовую. Это стоило ему жизни», — сказано в сообщении.
Как именно погиб Ратин, не раскрывается. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман сообщил, надо ли Ростову готовиться к обстрелам ракетами со стороны Украины. Читайте об этом в специальном материале RostovGazeta.
До этого президент Владимир Путин похвалил донских казаков за службу в зоне спецоперации на Украине.