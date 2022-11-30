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Ростовская область получит 40 электробусов в 2023 году

Сегодня, 05:53
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В Ростовскую область в следующем году могут доставить 40 электробусов, которые будут курсировать по улицам, сообщил глава Минтранспорта региона Владимир Окунев.

На телеканале «ДОН 24» он рассказал, что собранные в России электробусы могут появиться в Ростове. Она заряжаются от установленных в депо устройств, после чего их выводят на линию. 

На одной зарядке транспорт сможет проехать около 300 километров. 

Губернатор Голубев пообещал жителям Ростовской области запустить электробусы
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«Если этого не хватит, то есть электрические подстанции. Мы планируем установить 14 таких на маршруте движения», — отметил министр.

Он добавил, что из 40 электробусов 20 достанутся Ростову. Остальные доставят в Волгодонск и Таганрог.

Ранее губернатор Голубев пообещал жителям Ростовской области запустить электробусы.

 

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