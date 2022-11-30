На телеканале «ДОН 24» он рассказал, что собранные в России электробусы могут появиться в Ростове. Она заряжаются от установленных в депо устройств, после чего их выводят на линию.
На одной зарядке транспорт сможет проехать около 300 километров.
«Если этого не хватит, то есть электрические подстанции. Мы планируем установить 14 таких на маршруте движения», — отметил министр.
Он добавил, что из 40 электробусов 20 достанутся Ростову. Остальные доставят в Волгодонск и Таганрог.
Ранее губернатор Голубев пообещал жителям Ростовской области запустить электробусы.