По словам юриста, с 1 января 2023 года для беременных и семей с детьми закон вводит универсальное пособие. Сегодня беременные женщины могут получать ежемесячное пособие, россиянам выплачиваются пособия по уходу за ребенком до полутора лет не застрахованным гражданам, ежемесячные выплаты в связи с рождением первого, второго и третьего ребенка до достижения ими трех лет, ежемесячные пособия на ребенка в возрасте от трех до восьми лет и от восьми до семнадцати лет. Все эти пособия с 1 января 2023 году будут объединены в одно - универсальное.
«Его могут назначить беременным женщинам, которые встали на учет в ранний срок беременности. И семьям с детьми до 17 лет, у которых доходы ниже регионального прожиточного минимума», - отмечает Антон Габович.
Размер пособия будет зависеть от дефицита дохода семьи — сколько не хватает до прожиточного минимума в Ростовской области. Размер выплаты может составлять 50%, 75% или 100%.
В начале года начнет работать Социальный фонд России. Эта новая структура появится в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. По словам экспертов, слияние организаций позволит значительно упростить процедуры выплат ростовчанам.
«Все меры соцподдержки можно будет оформить по единому запросу в режиме одного окна. Люди смогут обратиться туда, куда им удобно. Например, в ближайшую службу Социального фонда или в МФЦ», - сообщает юрист.
Спикер добавляет, что появление нового Фонда никак не отразится на выплатах ростовчан. Они останутся неизменными.
Позитивные перемены с начала 2023 года коснутся и собственников жилых помещений. Теперь собственник наделяется правом на получении информации о прописанных в жилье лицах без их согласия. В том числе, и иностранных гражданах.
«Раньше такого не было. Эту информацию собственник жилья мог получить только при согласии третьих лиц. Нередко бывало, что когда человек вступал в наследство, он попросту не знал, кто прописан в этом жилье. Это создавало определенные проблемы», - поясняет Габович.
Актуальные изменения в законе для многих ростовчан, которые на общественных началах борются с нелегальными возчиками мусора, войдут в жизнь 11 января 2023 года.
«С 11 января выгрузка или сброс мусора с транспортных средств в неположенных местах могут зафиксировать работающими в автоматическом режиме камерами. Теперь запись с камер будет приравнена к основаниям для возбуждения административного дела. К ответственности будет привлечен собственник транспортного средства», - сообщает юрист.