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Юрист рассказал о важных законах, с которыми столкнутся ростовчане в январе 2023 года

Сегодня, 14:08
Фото: Mikhail Kapychka/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org
Юрист рассказал о важных законах, с которыми столкнутся ростовчане в январе 2023
Семьи с детьми получат универсальное пособие, появится новая структура — Социальный фонд России, собственники жилья смогут узнавать данные о прописанных без их согласия, а тех, кто вываливает мусор в неположенных местах, найдут с помощью камер. Подробности рассказал RostovGazeta юрист Антон Габович.

Универсальное пособие

По словам юриста, с 1 января 2023 года для беременных и семей с детьми закон вводит универсальное пособие. Сегодня беременные женщины могут получать ежемесячное пособие, россиянам выплачиваются пособия по уходу за ребенком до полутора лет не застрахованным гражданам, ежемесячные выплаты в связи с рождением первого, второго и третьего ребенка до достижения ими трех лет, ежемесячные пособия на ребенка в возрасте от трех до восьми лет и от восьми до семнадцати лет. Все эти пособия с 1 января 2023 году будут объединены в одно - универсальное.

«Его могут назначить беременным женщинам, которые встали на учет в ранний срок беременности. И семьям с детьми до 17 лет, у которых доходы ниже регионального прожиточного минимума», - отмечает Антон Габович.

Универсальное пособие для ростовских семей с детьми и без
Фото: Intel Free Press/ cc-by-sa-2.0 / flickr.com

Размер пособия будет зависеть от дефицита дохода семьи — сколько не хватает до прожиточного минимума в Ростовской области. Размер выплаты может составлять 50%, 75% или 100%.

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Социальный фонд России

В начале года начнет работать Социальный фонд России. Эта новая структура появится в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. По словам экспертов, слияние организаций позволит значительно упростить процедуры выплат ростовчанам.

«Все меры соцподдержки можно будет оформить по единому запросу в режиме одного окна. Люди смогут обратиться туда, куда им удобно. Например, в ближайшую службу Социального фонда или в МФЦ», - сообщает юрист.

В 2023 году значительно упростят процедуры получения выплат для ростовчан
Фото: 1MI

Спикер добавляет, что появление нового Фонда никак не отразится на выплатах ростовчан. Они останутся неизменными.

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Новое право собственника жилья 

Позитивные перемены с начала 2023 года коснутся и собственников жилых помещений. Теперь собственник наделяется правом на получении информации о прописанных в жилье лицах без их согласия. В том числе, и иностранных гражданах.

«Раньше такого не было. Эту информацию собственник жилья мог получить только при согласии третьих лиц. Нередко бывало, что когда человек вступал в наследство, он попросту не знал, кто прописан в этом жилье. Это создавало определенные проблемы», - поясняет Габович.

 

Как теперь собственника жилья  может получить выписку о количестве прописанных лиц на жилплощади без участия третьих лиц
Фото: 1MI
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Нелегальных мусорщиков накажут 

Актуальные изменения в законе для многих ростовчан, которые на общественных началах борются с нелегальными возчиками мусора, войдут в жизнь 11 января 2023 года.

«С 11 января выгрузка или сброс мусора с транспортных средств в неположенных местах могут зафиксировать работающими в автоматическом режиме камерами. Теперь запись с камер будет приравнена к основаниям для возбуждения административного дела. К ответственности будет привлечен собственник транспортного средства», - сообщает юрист.

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