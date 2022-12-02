По словам юриста, с 1 января 2023 года для беременных и семей с детьми закон вводит универсальное пособие. Сегодня беременные женщины могут получать ежемесячное пособие, россиянам выплачиваются пособия по уходу за ребенком до полутора лет не застрахованным гражданам, ежемесячные выплаты в связи с рождением первого, второго и третьего ребенка до достижения ими трех лет, ежемесячные пособия на ребенка в возрасте от трех до восьми лет и от восьми до семнадцати лет. Все эти пособия с 1 января 2023 году будут объединены в одно - универсальное.