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В Водоканале рассказали, когда в Ростове-на-Дону закончатся перебои с водой

Сегодня, 07:22
Фото: Ростовский Водоканал
В Водоканале рассказали, когда дадут воду в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону пропавшая в квартирах вода должна появиться в течение суток, сообщили в Ростовводоканале.

Напомним, что в нескольких районах возникли проблемы с водой утром в понедельник, 5 декабря. Причиной стал мелкий лед, затрудняющий работу водозаборных сооружений. 

Из-за этого вода в город подается со сниженным давлением. По информации компании, ситуация должна нормализоваться в течение суток. 

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«Ветер стихнет и не будет способствовать образованию мелкого льда в Дону», — сказано в сообщении.

Отмечается, что подобные ситуации происходят при усилении ветра и резком падении температуры.

Ранее полсотни судов застряли в Ростовской области из-за обмеления Дона.

 

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