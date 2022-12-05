Напомним, что в нескольких районах возникли проблемы с водой утром в понедельник, 5 декабря. Причиной стал мелкий лед, затрудняющий работу водозаборных сооружений.
Из-за этого вода в город подается со сниженным давлением. По информации компании, ситуация должна нормализоваться в течение суток.
«Ветер стихнет и не будет способствовать образованию мелкого льда в Дону», — сказано в сообщении.
Отмечается, что подобные ситуации происходят при усилении ветра и резком падении температуры.
Ранее полсотни судов застряли в Ростовской области из-за обмеления Дона.