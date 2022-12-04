Как пишет ТАСС, проблемы с водоснабжением возможны в Таганроге. По словам эксперта, около десяти лет назад при похожей ситуации согнало воду в реке Дон, обнажились и замерзли водозаборы, что привело к перебоям с подачей воды населению.
В декабре 2022 года проблем с водой в Ростове не ждут, но они возможны в Таганроге из-за сильного обмеления дельты Дона в районе хутора Дугино, где находится городской водозабор.
Ситуацию усугубляют сильные морозы, которые надвигаются на Ростовскую область.
Также сильный ветер может стать причиной проблем с судоходством в реке Дон и Таганрогском заливе.