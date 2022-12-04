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Ростовскую область из-за сильного ветра ждут проблемы с водой

Сегодня, 06:03
Фото: pxhere.com
В Ростовской области из-за сильного ветра и морозов возможны проблемы с водоснабжением, сообщил помощник директора по экспедиционным исследованиям Южного научного центра (ЮНЦ) РАН Олег Степаньян.
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Погода

Как пишет ТАСС, проблемы с водоснабжением возможны в Таганроге. По словам эксперта, около десяти лет назад при похожей ситуации согнало воду в реке Дон, обнажились и замерзли водозаборы, что привело к перебоям с подачей воды населению.

В декабре 2022 года проблем с водой в Ростове не ждут, но они возможны в Таганроге из-за сильного обмеления дельты Дона в районе хутора Дугино, где находится городской водозабор. 

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Ситуацию усугубляют сильные морозы, которые надвигаются на Ростовскую область.

Также сильный ветер может стать причиной проблем с судоходством в реке Дон и Таганрогском заливе.

 

 

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