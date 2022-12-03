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В Ростове на Западном ветер массово посрывал светофоры 3 декабря

Сегодня, 17:26
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Ростове в Левенцовке очевидцы рассказали, что ураганный ветер сорвал светофоры, сообщения об этом появились в соцсетях.

В субботу, 3 декабря, очевидцы сообщили, что сильный ветер не только выгнал воду из Дона, но также оборвал светофоры в Левенцовском микрорайоне. 

Ростовчане поделились фотографиями и видео, на которых один из светофоров на улице Жукова покачивается на ветру, но стойко продолжает работать. 

Это зрелище повеселило ростовчан, которые заметили, что их совсем не удивляет происшествие в Левенцовке. 

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«Это же Левенцовка! Она чисто на герметике вся держится», — заметил ростовчанин, который, по его словам, принимал участие в строительстве микрорайона.

«Лёгкий ветерок колышет арматуру, мимо пролетают мелкие животные, дети до восьми лет…», — прокомментировал фото другой местный житель. 

«Качества и не будет. Они экономят на всём, чтобы миллионы отмыть, а на копейки сделать», — предположила одна из горожанок. 

Ранее в Ростове ураганный ветер унес остановочный комплекс.

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