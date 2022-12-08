Заторам на дорогах присвоили восемь баллов из 10 возможных. В некоторых частях города произошли аварии, которые усугубили ситуацию.
Сейчас очень сложно проехать по Красноармейской, Текучева, Богатяновскому спуску, Шаумяна и Максима Горько. Также это касается улиц Мечникова, Шеболдаева, Михаила Нагибина.
Серьезные заторы наблюдаются и на выездах из города. Проблематично проехать и по Северному обходу Ростова.
Ранее в ГИБДД предупредили о снегопаде и гололеде на дорогах. Водителей попросили быть очень внимательными.
До этого восьмибалльные пробки сковали Новошахтинск из-за ЧП с нападением на полицейских.