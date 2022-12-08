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Пробки в 8 баллов парализовали движение в Ростове-на-Дону 8 декабря

Сегодня, 06:25
Фото: Sergey Tchernyakov/CC0 / wikimedia.org
Пробки в 8 баллов парализовали движение в Ростове-на-Дону 8 декабря
В Ростове-на-Дону сложилась сложная транспортная ситуация утром 8 декабря на многих улицах города, говорится в сервисе «Яндекс.Карты».

Заторам на дорогах присвоили восемь баллов из 10 возможных. В некоторых частях города произошли аварии, которые усугубили ситуацию.

Сейчас очень сложно проехать по Красноармейской, Текучева, Богатяновскому спуску, Шаумяна и Максима Горько. Также это касается улиц Мечникова, Шеболдаева, Михаила Нагибина.

Восьмибалльные пробки сковали Новошахтинск из-за ЧП с нападением на полицейских
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Серьезные заторы наблюдаются и на выездах из города. Проблематично проехать и по Северному обходу Ростова.

Ранее в ГИБДД предупредили о снегопаде и гололеде на дорогах. Водителей попросили быть очень внимательными.

До этого восьмибалльные пробки сковали Новошахтинск из-за ЧП с нападением на полицейских.

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